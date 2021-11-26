Проєкт AIR4 реалізовувався у співпраці з дизайнерською компанією The Arsenale з Майамі. У автомобіля, що літає, відсутні колеса: замість них на спеціальних штангах встановлені гвинти з двома лопатями. Таким чином, по суті, реалізовано конструкцію квадрокоптера.

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Вражаючі фото Renault AIR4



Авто створювали разом з The Arsenale / Фото renaultgroup

Живлення забезпечують літій-полімерні акумуляторні блоки ємністю 22 000 мА-год. Сумарна ємність джерела живлення становить 90000 мА · год.



Машина виглядає як квадрокоптер та немає коліс / Фото renaultgroup

AIR4 може здійснювати горизонтальний політ зі швидкістю до 26 м/с при нахилі 45 градусів. Максимально можливий нахил складає 70 градусів.



Renault AIR4 отримав футуристичний дизайн / Фото renaultgroup

Швидкість підйому може досягати 14 м/с, але з міркувань безпеки вона обмежена на 4 м/с. Швидкість спуску – 3 м/с. Теоретично цей "квадрокоптер" може літати на висоті до 700 метрів.

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Вантажність авто становить 380 кілограмів / Фото renaultgroup

Зазначається також, що тяга кожного з гвинтів сягає 95 кг. Це дає загалом 380 кг.



Авто-квадрокоптер може піднятися на висоту в 700 метрів / Фото renaultgroup

