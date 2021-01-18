Російський модуль "Зірка" ще з 2020 року супроводжують постійні проблеми з витоком повітря. Космонавти ніяк не можуть знайти точне місце витоку та усунути його. Тепер вони дочекаються вантажу з інструментами, щоб продовжити роботу.

За інформацією російських ЗМІ 16 січня 2021 року космонавти "Роскосмосу" припинили пошуки другого місця витоку повітря у російському модулі "Зірка" на МКС, повідомляє 24 канал.

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Коли продовжаться роботи з усунення витоку повітря

Космонавти відновлять ремонтні роботи з середини лютого, коли прибуде вантажний корабель "Прогрес МС-16" з ремонтним комплектом для герметизації елементів проміжної камери і додатковим запасом кисню. Зараз на МКС підійшли до кінця резерви газів для відновлення робочого тиску повітряної атмосфери.

Космонавти будуть тримати люки у проміжну камеру постійно закритими для економії повітря. Це ускладнює поточну роботу екіпажу. Перехідний відсік призначений для забезпечення переходу членів екіпажу між службовим модулем "Зірка" та іншими модулями МКС.

Раніше "Роскосмос" радив космонавтам зменшити обсяг проміжної камери за допомогою плівки і спробувати локалізувати джерело витоку. Керівництво "Роскосмосу" кілька разів зазначало, що витоки у російському сегменті не становлять небезпеки для екіпажу та функціонування МКС.

Як NASA боротиметься з витоком повітря

NASA в курсі проблем з витоком. Агентство відправить у лютому до МКС космічний вантажний корабель Cygnus з газовими компонентами для підтримки атмосфери.

Проблеми з витоком повітря російські космонавти зі своїми колегами намагаються локалізувати з 20 серпня 2020 року.

Детальніше про модуль "Зірка" та розширення МКС

Службовий модуль "Зірка" був введений до складу МКС-26 липня 2000 року. За інформацією "Роскосмосу", термін експлуатації МКС закінчується у 2024 році. Зараз ведуться переговори щодо продовження терміну її експлуатації до 2030 року. Планується, що навесні 2021 року МКС поповниться багатофункціональним лабораторним модулем "Наука". У третьому-четвертому кварталі 2021 року на станцію буде запущено стикувальний модуль "Причал".

Зараз на МКС перебуває семеро людей – космонавти Сергій Рижиков і Сергій Кудь-Сверчков, астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Шеннон Уолкер і Кетлін Рубінс, а також японський астронавт Соїті Ногуті.