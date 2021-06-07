Рельсотрон мав стати однією з найбільш революційних ідей. Але у проєкті бюджету Військово-морських сил США на 2022 фінансовий рік, опублікованому 28 травня 2021 року, дві окремі статті, пов'язані з дослідженнями та розробками рельсотрона були обнулені. Проєкт буде закритий, а усі напрацювання будуть збережені в архівах. Є ймовірність, що робота над проєктом продовжується потайки.

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Постріл рельсотрона: дивитись відео онлайн

Як працює електромагнітна зброя

Рельсотрон – це електромагнітний прискорювач мас, який розганяє струмопровідний снаряд вздовж двох металевих напрямних за допомогою сили Лоренца. За допомогою такої системи можна розганяти невеликі снаряди до величезних швидкостей.

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Пробивна здатність рельсотрона: дивитись відео онлайн

Які недоліки та переваги є у рельсотрона

До переваг можна віднести:

Радіус пострілу (заявлений) – до 200 кілометрів.

Дешевизна снарядів у порівнянні із сучасними ракетами того ж радіуса дії.

Величезна енергія пострілу та швидкість руху снаряда.

Недоліки: