Мітки AirTag надійдуть у продаж 30 квітня. Вони вимагають для роботи ОС iOS версії не нижче 14.5. Відтак, оновлення watchOS 7.4 і macOS 11.3 вийдуть вже в наступному тижні.

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Що відомо про iOS 14.5

Перша публічна бета iOS 14.5 вийшла в лютому разом з бета-версією watchOS 7.4. Окрім, власне, підтримки AirTag, оновлення операційки реалізує принцип App Tracking Transparency – тепер розробники повинні будуть запитувати в користувачів дозвіл на відстеження дій для таргетингу реклами.

Саме це оновлення викликало серйозне обурення в розробників. Проти цього впровадження виступала, зокрема, Facebook. Там обурились, що це негативно позначитися на рекламному бізнесі.