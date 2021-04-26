Реліз S.T.A.L.K.E.R 2: актор, що озвучив "Стрелка", озвучив дату

Актор, що озвучував "Стрелка" у S.T.A.L.K.E.R .: Shadow of Chernoby Олександр Вілков розповів цікаві деталі про випуск нового покоління гри. Зокерма, він приступив до роботи над другою частиною.

Крім того, Вілков розкрив терміни релізу S.T.A.L.K.E.R .2. Спочатку він просто опублікував логотип Shadow of Chernobyl на своїй Instagram сторінці.

До теми В соцмережах з'явилися концептуальні арт-зображення S.T.A.L.K.E.R. 2 з 2010 року

Дата виходу

Зокрема, на коментар одного з користувачів про те, чи варто найближчим часом чекати виходу гри, Вілков відповів:

Я тільки до озвучки приступаю.

При цьому він додав, що розробники планують випустити реліз "до зими".

Реакція GSC Game World

При цьому PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров заявив, що слова Вілкова варто розцінювати, як серйозний “витік”, адже він не входить в штат студії.

"Навколо S.T.A.L.K.E.R . 2 багато чуток і спекуляцій – починаючи від трейлерів і закінчуючи геймплейними деталями. Довіряйте інформації з офіційних джерел GSC. Ми ще не оголосили дату релізу. Як тільки так відразу".