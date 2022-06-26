Родзинкою апарату безумовно став надпотужний акумулятор на 21 000 мА*г. Така батарея дозволяє смартфону протриматися 2252 години в режимі очікування з SIM-картою, 123 години при відтворенні музики і 36 годин при перегляді відео (принаймні так стверджує виробник).

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Також Oukitel WP19 отримав функцію швидкого заряджання потужністю 33 Вт, що дає змогу витрачати менше ніж 3 години на заряд величезної батареї від 0 до 80%.

Оптика

Серед іншого смартфон оснащений основною камерою Samsung на 64 Мп, камерою нічного бачення Sony на 20 Мп і передньою камерою роздільною здатністю на 16 Мп. Oukitel WP19 дозволить робити знімки в різних сценаріях, в будь-який час і в будь-якому місці.

Ґаджет отримав 6,78-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2460х1080 пікселів, співвідношенням сторін 20,5:9 та частотою оновлення 90 Гц. Смартфон працює під керуванням операційної системи Android 12. Він отримав MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ та 256 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Апарат сертифікований за наступними стандартами:

IP68,

IP69K,

MIL-STD-810H.

Oukitel WP19 також оснащений NFC, слотами для двох SIM-карток та системою глобальної навігації.

Ринок мобільних пристроїв та планшетів не часто тішить оригінальними ґаджетами. Однак часом виходить справді цікавий пристрій, який може здивувати і частенько це трапляється саме в Китаї. Так, в піднебесній анонсували відверто незвичний смартфон з фізичною клавіатурою, який зовні нагадує стару добру "трубку".

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Попри те, що смартфон схожий на кнопковий телефон, він має цілком серйозні технічні характеристики і повноцінну Android 12 прямо з коробки. До того ж тут є сенсорний екран. А ще пристрій може похизуватися, мабуть, найбільш незвичним розташуванням фронтальної камери, яке ви могли бачити. Фото незвичного смартфона та більше детальної інформації про пристрій під назвою Duoqin F22 Pro шукайте у нашому матеріалі.