Нас обманули: рекорд найдешевшого і швидкого флагмана на Snapdragon 888 виявився підробкою

Realme GT опинився в центрі скандалу. Розробники популярного додатка для тестування смартфонів AnTuTu опублікували офіційну заяву, в якій творців нового флагмана Realme GT назвали шахраями. Компанія видалила результати тестування пристрою зі своєї бази даних.

AnTuTu уточнює, що протестований Realme GT нібито набрав рекордну кількість балів, що є хорошим показником для смартфона на базі Snapdragon 888. Однак, коли компанія провела власний аналіз, вона виявила, що Realme отримала такий результат за допомогою обману.

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Коментар AnTuTu

Подробиці ситуації не уточнюються, але, можливо, мова йде про розгін однокристальної системи Qualcomm при виявленні бенчмарків. Хоча не виключено, що справа в іншому.

В результаті в AnTuTu заявили, що результати тестування Realme GT видалені як мінімум на три місяці. Смартфон зможе повернутися в базу даних AnTuTu, якщо Realme зробить конструктивні кроки проти такої практики. Якщо ж розробники не відреагують, пристрій буде остаточно видалено з платформи.

Realme GT набрав близько 770 000 балів у версії AnTuTu V8. Серед моделей, які зараз продаються на платформі Snapdragon 888, вона досягла дуже хорошого рівня. Однак, згідно з аналізом даних, проведеним AnTuTu під час процесу тестування, було встановлено, що результати несправжні, а отримані шляхом обману та сторонніх засобів,

– коментують у компанії.

Раніше віцепрезидент Realme і глава китайського офісу компанії Сюй Ци опублікував знімок екрана з результатами тестування смартфона Realme GT. В AnTuTu телефон нібито набрав 770 000 балів, що зробило його одним з найшвидших телефонів на базі Snapdragon 888.

Проте сама компанія-розробник додатка AnTuTu отримала результат у понад 680 000 балів.

Незабаром після цього Realme прокоментували ситуацію, пояснивши, що 680 000 – це інженерні зразки, тобто прототипи, а 770 000 – фінальні пристрої. Згодом він опублікував у соцмережі Weibo скріншот зі ще одними результатами, які показали 767 000 балів.



Останні результати від Realme / Фото 163.com

Найдешевший флагман на Snapdragon 888 надійшов у продаж 10 березня цього року.