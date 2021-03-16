Realme GT опинився в центрі скандалу. Розробники популярного додатка для тестування смартфонів AnTuTu опублікували офіційну заяву, в якій творців нового флагмана Realme GT назвали шахраями. Компанія видалила результати тестування пристрою зі своєї бази даних.

AnTuTu уточнює, що протестований Realme GT нібито набрав рекордну кількість балів, що є хорошим показником для смартфона на базі Snapdragon 888. Однак, коли компанія провела власний аналіз, вона виявила, що Realme отримала такий результат за допомогою обману.

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Коментар AnTuTu

Подробиці ситуації не уточнюються, але, можливо, мова йде про розгін однокристальної системи Qualcomm при виявленні бенчмарків. Хоча не виключено, що справа в іншому.

В результаті в AnTuTu заявили, що результати тестування Realme GT видалені як мінімум на три місяці. Смартфон зможе повернутися в базу даних AnTuTu, якщо Realme зробить конструктивні кроки проти такої практики. Якщо ж розробники не відреагують, пристрій буде остаточно видалено з платформи.

Realme GT набрав близько 770 000 балів у версії AnTuTu V8. Серед моделей, які зараз продаються на платформі Snapdragon 888, вона досягла дуже хорошого рівня. Однак, згідно з аналізом даних, проведеним AnTuTu під час процесу тестування, було встановлено, що результати несправжні, а отримані шляхом обману та сторонніх засобів,

– коментують у компанії.

Раніше віцепрезидент Realme і глава китайського офісу компанії Сюй Ци опублікував знімок екрана з результатами тестування смартфона Realme GT. В AnTuTu телефон нібито набрав 770 000 балів, що зробило його одним з найшвидших телефонів на базі Snapdragon 888.

So Realme has officially shown the AnTuTu scores of the upcoming Realme GT. Furthermore, the model number (RMX2202) is also officially confirmed to belong to the GT now.#Realme #RealmeGT #RealmeRace pic.twitter.com/YGAcWQcXod — Mukul Sharma (@stufflistings) February 20, 2021

Проте сама компанія-розробник додатка AnTuTu отримала результат у понад 680 000 балів.

Незабаром після цього Realme прокоментували ситуацію, пояснивши, що 680 000 – це інженерні зразки, тобто прототипи, а 770 000 – фінальні пристрої. Згодом він опублікував у соцмережі Weibo скріншот зі ще одними результатами, які показали 767 000 балів.



Останні результати від Realme / Фото 163.com

Найдешевший флагман на Snapdragon 888 надійшов у продаж 10 березня цього року.