Реклама в Telegram: спонсорські публікації вже тестують, але авторів чекає неприємний сюрприз
8 жовтня 2021 , 23:02Читать новость на русском
Джерело:Telegram
Павло Дуров анонсував монетизацію свого месенджера ще торік. Тепер на офіційній платформі перекладу Telegram з'явилися перші деталі нововведення. Спонсорські публікації вже тестують.
У повідомленні зазначено, що месенджер розробив інструмент для просування каналів і повідомлень. Функція розробляється "з урахуванням конфіденційності користувачів".
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Як працюватиме реклама в Telegram
- Спонсоровані повідомлення – це реклама від Telegram, а не від адміністраторів каналу.
- На час тестування тільки Telegram буде отримувати прибуток з розміщення реклами.
- Ділитися доходами з власниками каналів, де розміщуються спонсоровані повідомлення, компанія почне лише тоді, коли покриє основні витрати на розробку.
- На сайті Telegram пізніше з'явиться спеціальний розділ для покупки реклами.
- У рекламних повідомленнях не буде персоналізації.
- Також не буде й сторонніх посилань, щоб захистити користувачів месенджера від відстеження їхніх даних в інших сервісах.
- Розміщені через платформу публікації будуть знаходитися нижче всіх інших публікацій каналу.
- Telegram не відстежуватиме натискання користувача у спонсорованих повідомленнях і не повідомлятиме про його активність третім особам.
- Рекламодавці зможуть лише вибирати канали для просування своїх постів.
Відомо також, що на одному каналі зможе бути лише один рекламний пост, який буде демонструватися після прочитання усіх інших дописів. У ньому можна розміщувати виключно текст у розмірі 160 символів.
Варто зазначити, що сьогодні це лише тестова версія, яка після перевірок і випробувань може зазнати змін.