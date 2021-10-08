У повідомленні зазначено, що месенджер розробив інструмент для просування каналів і повідомлень. Функція розробляється "з урахуванням конфіденційності користувачів".

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Як працюватиме реклама в Telegram

  • Спонсоровані повідомлення – це реклама від Telegram, а не від адміністраторів каналу.
  • На час тестування тільки Telegram буде отримувати прибуток з розміщення реклами.
  • Ділитися доходами з власниками каналів, де розміщуються спонсоровані повідомлення, компанія почне лише тоді, коли покриє основні витрати на розробку.
  • На сайті Telegram пізніше з'явиться спеціальний розділ для покупки реклами.
  • У рекламних повідомленнях не буде персоналізації.
  • Також не буде й сторонніх посилань, щоб захистити користувачів месенджера від відстеження їхніх даних в інших сервісах.
  • Розміщені через платформу публікації будуть знаходитися нижче всіх інших публікацій каналу.
  • Telegram не відстежуватиме натискання користувача у спонсорованих повідомленнях і не повідомлятиме про його активність третім особам.
  • Рекламодавці зможуть лише вибирати канали для просування своїх постів.

Відомо також, що на одному каналі зможе бути лише один рекламний пост, який буде демонструватися після прочитання усіх інших дописів. У ньому можна розміщувати виключно текст у розмірі 160 символів.

Варто зазначити, що сьогодні це лише тестова версія, яка після перевірок і випробувань може зазнати змін.