У повідомленні зазначено, що месенджер розробив інструмент для просування каналів і повідомлень. Функція розробляється "з урахуванням конфіденційності користувачів".

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Як працюватиме реклама в Telegram

Спонсоровані повідомлення – це реклама від Telegram, а не від адміністраторів каналу.

На час тестування тільки Telegram буде отримувати прибуток з розміщення реклами.

Ділитися доходами з власниками каналів, де розміщуються спонсоровані повідомлення, компанія почне лише тоді, коли покриє основні витрати на розробку.

На сайті Telegram пізніше з'явиться спеціальний розділ для покупки реклами.

У рекламних повідомленнях не буде персоналізації.

Також не буде й сторонніх посилань, щоб захистити користувачів месенджера від відстеження їхніх даних в інших сервісах.

Розміщені через платформу публікації будуть знаходитися нижче всіх інших публікацій каналу.

Telegram не відстежуватиме натискання користувача у спонсорованих повідомленнях і не повідомлятиме про його активність третім особам.

Рекламодавці зможуть лише вибирати канали для просування своїх постів.

Відомо також, що на одному каналі зможе бути лише один рекламний пост, який буде демонструватися після прочитання усіх інших дописів. У ньому можна розміщувати виключно текст у розмірі 160 символів.

Варто зазначити, що сьогодні це лише тестова версія, яка після перевірок і випробувань може зазнати змін.