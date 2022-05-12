Реклама на Netflix з'явиться вже до кінця 2022 року: як це буде

Видання The New York Times із посиланням на лист керівництва Netflix до співробітників повідомило деталі майбутнього нового тарифного плану з рекламою. З'явиться він до кінця 2022 року.

Netflix переживає нелегкі часи. З різних причин різно впала кількість підписників. Однією з них є вихід з російського ринку – там сервісом користувалися близько 700 тисяч людей.

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Деталі нововведення

Крім того, до масових відмов від підписки могло призвести й зростання ціни. Вперше за два роки вартість підвищили в Північній Америці – з 13,99 до 15,45 долара.

Втеча аудиторії не могла не позначитися на доходах та ціні акцій.

Якщо на початок поточного року за одну акцію Netflix давали близько 600 доларів, то зараз вартість одного цінного паперу компанії становить близько 170 доларів.

Обвал ринкової капіталізації у понад три рази — зовсім не те, чого хотілося б акціонерам та керівництву.

Компанія має намір зробити ряд кроків, з нарощування абонентської бази та повернення довіри інвесторів.

Тому вона почала шукати інші шляхи отримання прибутку. Знайшли його в рекламі. Саме вона дозволить Netflix зробити підписку на сервіс доступнішою.

У Netflix про найдешевший тарифний план говорили й раніше, але зараз форсують ресурси для його впровадження якнайшвидше: не через рік-два, а вже в останньому кварталі поточного року. Вартість такої підписки компенсуватиметься демонстрацією реклами, за розміщення якої платитиме рекламодавець. Розмір виплат, імовірно, залежатиме від кількості переглядів того чи іншого серіал та фільму.

За даними The New York Times новий тариф слід очікувати в останні три місяці 2022 року. Скільки він буде коштувати наразі невідомо. Паралельно планують розпочати боротьбу з обміном паролями.

У записці керівники Netflix згадали конкурентів, потокові сервіси HBO та Hulu, які "змогли підтримати бренд, пропонуючи послуги з рекламою". Так, HBO за перший квартал, на відміну від Netflix, збільшила кількість глядачів на 3 мільйони.