Згідно з наявними даними, в даний час фахівці GEC розробляють майбутній супутник, на одній стороні якого розміщений піксельний екран. Саме він і буде використовуватися для показу реклами з орбіти.

Цікаво ТОП-7 українських YouTube-каналів про технології: цікаво та корисно

Як працюватимуть рекламні супутники Geometric Energy Corporation

Для виведення інформації на дисплей планується використовувати декілька спеціальних токенів, що відповідають за відображення пікселів по осях X і Y, їх яскравість та колір, а також тривалість демонстрації зображення.

Очевидна проблема такого рішення

Основна складність полягає у тому, що CubeSat є мініатюрним супутником, тому розглянути з поверхні Землі розміщений на ньому дисплей вкрай важко. Замість цього апарат планується оснастити своєрідною селфі-палицею з камерою, яка буде спрямована на екран. Відео, яке зніматиметься таким чином буде транслюватися на YouTube або Twitch.

Клієнти GEC зможуть купувати рекламні токени за криптовалюту, у тому числі Ethereum і Dogecoin. Такий підхід в компанії пояснили прагненням зробити доступнішими космічні послуги.

Для доставки апарату в космічний простір планується використовувати ракету-носій Falcon 9, запуск якої має відбутися на початку наступного року.

Не пропустіть Розміри вражають: SpaceX зібрала систему Starship на стартовій платформі

До речі, канадський стартап – не єдина компанія, яка планує показувати рекламу прямо з космосу. Раніше про такий намір також оголосила компанія Avant Space, яка вже розкрила ціни на свої послуги. Підхід Avant Space відрізняється від ідеї їхніх канадських колег, оскільки компанія прагне створити рекламу, яку буде видно з поверхні Землі практично з будь-якої точки території за умови чистого нічного неба.

Не можете вибрати техніку, потрібен огляд або розпаковка? Завітайте на сторінку ASUS. Це піонер україномовного Facebook, створений у далекому 2009 році. Тут ви знайдете сотні відео про техніку, а також презентації нових ноутбуків в онлайн-форматі.