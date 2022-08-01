У США реєструють малий ядерний реактор, який можна переміщати

Регулятори США сертифікують проєкт малого ядерного реактора. Цікаво, що процес схвалення зайняв довгі шість років.

Комісія з ядерного регулювання (NRC) оголосила 29 липня, що вона видасть сертифікат на нову конструкцію ядерного реактора. Це лише сьомий подібний проєкт у США, але перший, що передбачає пересувний модуль: реактор може бути побудований на заводі, а потім переміщений на майданчик, де він буде експлуатуватися – підприємство, електростанцію тощо. Це було цілком очікувано, адже проєкт отримав схвалення в ході остаточної оцінки безпеки ще у 2020 році.

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Що відомо

Малі модульні реактори подаються як здатні уникнути багатьох проблем, через які будівництво великих атомних станцій стало надзвичайно дорогим. Вони також сконструйовані таким чином, щоб забезпечити пасивну безпеку, коли не потрібно ніяких дій оператора для зупинки реактора в разі виникнення проблем.

Зазвичай невеликі модульні конструкції використовують технології, відмінні від традиційних реакторів, такі як застоосування розплавлених солей урану в якості палива.

NuScale має набагато більш традиційну конструкцію, з паливними та керуючими стрижнями, а енергія транспортується через киплячу воду.

Його функції безпеки, які не потребують участі оператора, включають установку всього реактора у великому басейні з водою, регулюючі стрижні, які вставляються в реактор самостійно в разі відключення електроенергії, і конвекційне охолодження від зовнішнього джерела води.

NuScale почала процес сертифікації в 2016 році. За даними NRC, цей процес вимагав від компанії надати технічну інформацію, яка дозволяє комісії оцінити цілий ряд показників безпеки, зокрема захищеність конструкції від "наслідків зіткнення з великим комерційним літаком".

Перший такий реактор очікують запустити у 2030 році.