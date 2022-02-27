Reface закликає росіян виходити на мітинги: розсилають сповіщення у додатку

Український стартап Reface організував акцію у своєму додатку із закликами до росіян виходити на мітинги проти війни. В рамках акції 200 мільйонів росіян, які користуються додатком, отримають сповіщення із правдивою інформацією про дії Росії в Україні.

Компанія почала розсилати російським користувачам сповіщення із закликом виходити на мітинги та захистити свій народ. Натискаючи на сповіщення, користувачі бачать реальні кадри російського вторгнення в Україну.

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Наразі відомо, що понад 9 мільйонів сповіщень у світі та 2 мільйони у Росії вже отримано користувачами. Стартап продовжує поширювати інформацію про жахливі та цинічні злочини Росії в Україні.

Також Reface закликає користувачів усього світу підтримати Україну відео із закликом: Stand with Ukraine! Stop the war! Та хештегом #StandWithUkraine до кожного відео.

Михайло Федоров також закликав українські та світові стартапи та проєкти підтримувати Україну та за можливості протидіяти ворогу.

Раніше Федоров вже закликав світові ІТ-компанії долучитися до підтримки України.

Виконавчого директора компанії Apple Тіма Кука – Федоров закликав підтримати санкції США та заборонити постачання продукції та сервісів Apple росіянам.

YouTube – попросив заблокувати пропагандистські російські ЗМІ, які називають українців "нациками та наркоманами", брешуть та пропагують війну.

Meta закликав заблокувати Facebook і Instagram.

Netflix – висловив прохання щодо блокування сервісу в Росії.

Засновника SpaceX і гендиректора Tesla Ілона Маска – попросив якомога швидше надати Україні станції Starlink та доступ до супутникового Інтернету. Крім того, закликав звернутися до Росії, оскільки чимало росіян, які здатні думати, поважають бізнесмена. Маск вже відповів Федорову та наголосив, що Starlink вже працює в Україні, а термінали в дорозі.