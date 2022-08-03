Українці отримали доступ до Reels та Музики в Instagram

Нарешті українські користувачі зможуть додавати до своїх історій ліцензійну музику, а також знімати довгі відео Reels, які є аналогом TikTok. Функції стали доступні в Україні, а Reels впродовж тижня отримає повний набір креативних інструментів.

Про доступність функцій повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Популярними функціями нарешті зможуть скористатися і українці.

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Понад рік команда Мінцифри вела перемовини з керівництвом Meta стосовно запуску цих функцій. Нарешті вони доступні для всіх українців. Тепер контенту з України буде більше. А це значить, що більше людей у світі дізнаються про сміливість наших людей,

– повідомив Федоров.

Музика в Instagram

Користувачі з України нарешті можуть додавати ліцензійну музику до своїх Історій. У переліку музики доступні, як українські, так і закордонні виконавці.



Reels та Музика доступні в Instagram / Фото 24 канал

До речі, усі зовнішні оновлення та зміни в алгоритмах запроваджені останнім часом Instagram скасує. А все через критику користувачів, які не прийняли нововведень. Скаржаться головним чином на те, що стрічка пропонує надто багато дописів від користувачів на яких люди не підписуються. Дісталося і оновленню, яке відображало публікації на весь екран та іншим функціям.