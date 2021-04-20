Redmi представить свій перший ігровий смартфон 27 квітня і він буде дуже доступним

Бренд Redmi компанії Xiaomi розіслав запрошення на презентацію свого першого ігрового смартфона, яка пройде в Китаї 27 квітня. Новинка поповнить сімейство Redmi K40, отримавши назву Redmi K40 Game Enhanced Edition.

В середині квітня компанія Redmi оголосила про наміри вийти на ринок ігрових смартфонів. І вже за кілька днів анонсувала перший пристрій.

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Характеристики Redmi K40 Game Enhanced Edition

Відомо, що це буде універсальний телефон, що забезпечує високу продуктивність. Водночас він стане найлегшим і найтоншим пристроєм для хардкорних ігор на ринку. Принаймні так його описував на початку місяця генеральний менеджер Redmi Лю Вейбін.

Судячи з тизера, на бічній поверхні корпусу Redmi K40 Game Enhanced Edition розташована клавіша для запуску ігрового режиму, яка буде знаходитися зверху, якщо смартфон розмістити горизонтально. При активації ігрового режиму загоряться світлодіодні смуги, розміщені навколо об'єктивів камер.



Redmi K40 Game Enhanced Edition / Фото Redmi

Що стосується специфікацій смартфона, то Лю Вейбін повідомив, що пристрій отримає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 1200.

В ігрофоні буде встановлений AMOLED-дисплей Samsung E4 з частотою оновлення до 144 Гц. Очікується, що він отримає батарею ємністю 5000 мА·год з підтримкою швидкої зарядки потужністю 67 Вт.

Ціна

Припускають, що Redmi K40 Game Enhanced Edition буде коштувати близько 305 доларів. Це зробить його найдоступнішим ігровим смартфоном на ринку.