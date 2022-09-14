Про перший випадок повідомив користувач Twitter та YouTube-блогер з Індії MD Talk. Redmi 6A вибухнув поряд з жінкою, що проживала з ним в одному селі. Її знайшли мертвою 9 вересня.

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Redmi 6A

Автор допису каже, що вона поставила телефон заряджатися на всю ніч і залишила його на подушці, поряд зі своєю головою.

Пристрій використовувався лише для дзвінків та перегляду відеороликів у YouTube.

MD Talk опублікував також кілька фото без цензури, однак звертаємо увагу, що побачене може вас шокувати.

Судячи з зображень понівеченого смартфона, відбулося займання батареї. Корпус майже повністю знищено.

Відомо, що родина померлої вже працює з компанією Redmi. Ймовірно, остання проведе розслідування, щоб зрозуміти, чому це сталося та чи є в цьому провина виробника.

Redmi Note 11T Pro

Про другий випадок стало відомо наприкінці дня 13 вересня. Цього разу, на щастя, обійшлося без жертв та поранень. Джерела повідомляють, що вибух смартфона стався в Китаї.

Якихось деталей немає, однак якщо у випадку з Redmi 6A це ще можна пояснити деградацією акумулятора, то Redmi Note 11T – нова модель, і що в цьому випадку могло піти не так – складно уявити.



Знищений Redmi Note 11T Pro / Фото Xiaomiui

Ситуація викликала великий резонанс у Китаї, але поки нічого не говориться про реакцію Xiaomi на цей інцидент.

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