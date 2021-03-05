Компанія Xiaomi провела глобальну презентацію нової бюджетної лінійки смартфонів Redmi Note 10. Це оновлені версії популярних моделей Redmi Note 9.

Разом із глобальною прем'єрою Redmi Note 10 були розкриті подробиці новинок на українському ринку. Нові смартфони надійдуть у продаж в Україні 13 березня.

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Характеристики Redmi Note 10

Найцікавішою з лінійки є модель Redmi Note 10 Pro. Вона отримала топовий 120-герцовий екран та «ігровий» процесор Snapdragon 732G. Роздільна здатність фронтальної камери 0 16 Мп. Головна камера складається із 4 модулів:

основний на 108 Мп,

додатковий ультраширококутний на 8 Мп,

телемакрокамера на 5 Мп,

2-мегапіксельний датчик глибини.

Redmi Note 10 отримав 6,43-дюймовий екран AMOLED з фронтальною камерою на 13 Мп. Основна камера має 4 модулі з головним модулем на на 48 Мп. Три додаткові модулі – 8 + 2+ 2 Мп.

Смартфон працює на базі SoC Qualcomm Snapdragon 678. Автономність забезпечує батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт.

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Redmi Note 10 5G відрізняється від Redmi Note 10 відрізняється основними параметрами: екран LCD діагоналлю 6,5 дюйма, SoC MediaTek Dimensity 700, зарядка потужністю 18 Вт та потрійною основною камерою: 48 Мп + 2 Мп +2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.

Лінійка Redmi Note 10

Усі моделі отримали модуль для безконтактної оплати NFC. Всі вони працюють під управлінням MIUI 12 на основі операційної системи Android 11.

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