Redmi Note 10: Xiaomi презентувала бюджетну лінійку смартфонів, ціна в Україні
Компанія Xiaomi провела глобальну презентацію нової бюджетної лінійки смартфонів Redmi Note 10. Це оновлені версії популярних моделей Redmi Note 9.
Джерело:YouTube Xiaomi Ukraine
Разом із глобальною прем'єрою Redmi Note 10 були розкриті подробиці новинок на українському ринку. Нові смартфони надійдуть у продаж в Україні 13 березня.
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Характеристики Redmi Note 10
Найцікавішою з лінійки є модель Redmi Note 10 Pro. Вона отримала топовий 120-герцовий екран та «ігровий» процесор Snapdragon 732G. Роздільна здатність фронтальної камери 0 16 Мп. Головна камера складається із 4 модулів:
- основний на 108 Мп,
- додатковий ультраширококутний на 8 Мп,
- телемакрокамера на 5 Мп,
- 2-мегапіксельний датчик глибини.
Redmi Note 10 отримав 6,43-дюймовий екран AMOLED з фронтальною камерою на 13 Мп. Основна камера має 4 модулі з головним модулем на на 48 Мп. Три додаткові модулі – 8 + 2+ 2 Мп.
Смартфон працює на базі SoC Qualcomm Snapdragon 678. Автономність забезпечує батарея на 5000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт.
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Redmi Note 10 5G відрізняється від Redmi Note 10 відрізняється основними параметрами: екран LCD діагоналлю 6,5 дюйма, SoC MediaTek Dimensity 700, зарядка потужністю 18 Вт та потрійною основною камерою: 48 Мп + 2 Мп +2 Мп. Роздільна здатність фронтальної камери – 8 Мп.
Лінійка Redmi Note 10
Усі моделі отримали модуль для безконтактної оплати NFC. Всі вони працюють під управлінням MIUI 12 на основі операційної системи Android 11.
Ціни в Україні
- Redmi Note 10 Pro – 7699 гривень за версію 6/64 ГБ.
- Redmi Note 10 – 5499 гривень за версію 4/64 ГБ.
- Вартість Redmi Note 10 5G обіцяють назвати згодом.
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