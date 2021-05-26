Камера Redmi Note 10 Pro краща від iPhone SE: DxOMark порівняла смартфони

Відомий портал DxOMark, який займається тестуванням смартфонів і камер, оцінив можливості камер смартфона Redmi Note 10 Pro. З'ясувалося, що новинка за низкою характеристик обходить iPhone SE, який вийшов у 2020 році.

Як виявилося, основна камера Redmi Note 10 Pro краща від модуля iPhone SE і в режимі звичайної зйомки, і при зйомці фото із зумом. Тут важливо зазначити, що мова йде про глобальну версію Redmi Note 10 Pro – деякі регіональні варіанти не мають 108-мегапіксельної матриці.

Цікаво Huawei та Viber розширять партнерство після успіху месенджера в AppGallery

Результати порівняльних тестів Redmi Note 10 Pro та iPhone SE

У тестах DxOMark модель Redmi Note 10 Pro отримала наступні результати:

111 балів при оцінці класичної фотозйомки;

при оцінці класичної фотозйомки; і 52 бали у категорії "Зум".

iPhone SE (2020) набрав дещо менше балів в обох категоріях:

108 балів за класичну зйомку;

за класичну зйомку; і 23 бали за зум.



Тест смартфонів від DxOMark / Фото DxOMark

При зйомці відео пальма першості дісталася iPhone, який набрав 105 балів проти 95 у моделі Redmi.

На думку експертів DxOMark, основна камера Redmi може робити "приємні" знімки при достатній освітленості. За якістю зйомки модель займає третє місце у ціновому сегменті від 200 до 399 доларів.

Порівняння ще цікавіше з урахуванням того факту, що Redmi Note 10 Pro коштує від 279 доларів, а iPhone SE – від 399 доларів.