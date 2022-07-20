Xiaomi офіційно оголосила про випуск нового ноутбука через свій обліковий запис у китайській соцмережі Weibo. Серія Redmi G нового покоління є продовженням Redmi G 2021, випущеного у вересні минулого року.

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Особливості Redmi G 2021 Ryzen Edition

Анонсували ігровий ноутбук Redmi G 2021 Ryzen Edition у вересні минулого року. Пристрій отримав процесором AMD Ryzen 7 5800H (7-нм техпроцес, 8 ядер та 16 потоків). Він також оснащений графічною картою RTX 3060, 16 ГБ оперативної пам'яті та твердотілим накопичувачем ємністю 512 ГБ.

Redmi G 2021 отримав 16,1-дюймовий ігровий екран з частотою 144 Гц, а також ефективну систему охолодження Hurricane Cooling 3.0 з двома великими вентиляторами, п'ятьма повністю мідними тепловими трубками та чотирма отворами повітря.



Redmi G 2021 Ryzen Edition / Фото Xiaomi

Хоча офіційно Xiaomi ще не представила ноутбук Redmi G, його вже бачили на сайті Xiaomi серед продуктів компанії. Згідно з веб-сайтом Xiaomi, ігровий ноутбук коштуватиме 6389 юанів (приблизно 945 доларів). Зрозуміло, що Xiaomi намагається ще більше проникнути на ігровий ринок із ще одним пристроєм за конкурентоспроможною ціною.

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Нагадаємо, ноутбук Redmi G Gaming 2021 випускався як у варіантах Intel, так і у варіантах AMD.

Варіант AMD починався з 6999 юанів (≈1081 долар) у Китаї,

а модель Intel продавалася за ціною 5699 юанів (≈880 доларів).

Замовити новий Redmi G 2021 Ryzen Edition можна буде вже з 21 липня.