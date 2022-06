Автор малює всі картини масляними фарбами та детально відтворює сцени з ігор разом з інтерфейсом. Виглядає справді незвично, але красиво та оригінально – кілька таких робіт гарно прикрасять ігрову кімнату будь-якого геймера.

Наприклад, на картині за мотивами The Legend of Zelda Ocarina of Time художник намалював індикатори здоров'я та інвентар з предметами Лінка.

Розмір картин невеликий: наприклад, робота за мотивами Tekken 3 має всього 30 сантиметрів завширшки і 22 сантиметри заввишки. AlturdBeast вже має своїх фанатів, які жартують, що роздільна здатність деяких його робіт вища ніж у ігор, які зображені на картинах.

AlturdBeast і раніше малював картини використовуючи популярних персонажів з ігор, але раніше його публікації на Reddit не були такі популярні, як останні роботи. Вони, до речі, досі отримали загалом вже кілька тисяч апвоутів на форумі.

Невелика галерея робіт AlturdBeast

Картини за мотивами ігор / Фото AlturdBeast

Процес створення картин в деталях

Автор також показав процес створення полотен на прикладі робіт за мотивами The Legend of Zelda і Tekken 3.

Спершу створюється грубий малюнок, потім промальовуються межі об'єктів, далі наносяться основні фарби.

Ігри не лише можуть бути чудовим хобі – їх також можна використовувати, як джерело натхнення, як це зробив AlturdBeast.

До речі, про ігри. В Україні вже зовсім скоро офіційно з'явиться Xbox від Microsoft. Як працюватиме ігровий підрозділ наразі невідомо, але українські ритейлери вже почали офіційно продавати консолі Xbox Series S у своїх магазинах.

Цікаво, що з потужнішою версією – Xbox Series X – наразі ситуація незрозуміла. Коли вона з'явиться в Україні – невідомо.