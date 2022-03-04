Reddit підтримав Україну: платформа забороняє посилання на пропагандистські RT і Sputnik

Reddit категорично забороняє своїм користувачам у всьому світі публікувати посилання на пропагандистські російські ЗМІ, включаючи RT та Sputnik. Платформа не збирається зупинився на цьому.

Адміністратор Reddit підтвердив виданню The Verge, що платформа блокує посилання на всі веб-сайти, які закінчуються на .ru.

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Що стосується RT і Sputnik, це, можливо, найконкретніша деплатформізація цих каналів – тому що, хоча Apple, Google, Meta, Microsoft, Twitter, YouTube та багато інших призупинили свою рекламу, видалили контент, обмежили можливість виявлення або припинили активно просування контенту, а Facebook і YouTube заблокували контент безпосередньо в ЄС, ніщо з цього не рівнозначне загальній глобальній забороні на всі посилання для сайту загалом.

Reddit також повідомляє, що вже відхиляє рекламу, "яка націлена на Росію або виходить від будь-якої російської організації, державної чи приватної". Платформа зазначає, що модератори деяких сабреддітів вже заблокували посилання на російські пропагандистські ЗМІ з власної ініціативи, та додає, що витрачає гроші на допомогу й розміщення деяких своїх співробітників в Україні.

Reddit, визнає, що вторгнення Росії в Україну буде постійною проблемою модерації, і зазначає, що займається налагодженням процесу, який дозволяє модераторам передавати проблеми безпосередньо команді Reddit.

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