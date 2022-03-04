Адміністратор Reddit підтвердив виданню The Verge, що платформа блокує посилання на всі веб-сайти, які закінчуються на .ru.

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Що стосується RT і Sputnik, це, можливо, найконкретніша деплатформізація цих каналів – тому що, хоча Apple, Google, Meta, Microsoft, Twitter, YouTube та багато інших призупинили свою рекламу, видалили контент, обмежили можливість виявлення або припинили активно просування контенту, а Facebook і YouTube заблокували контент безпосередньо в ЄС, ніщо з цього не рівнозначне загальній глобальній забороні на всі посилання для сайту загалом.

Reddit також повідомляє, що вже відхиляє рекламу, "яка націлена на Росію або виходить від будь-якої російської організації, державної чи приватної". Платформа зазначає, що модератори деяких сабреддітів вже заблокували посилання на російські пропагандистські ЗМІ з власної ініціативи, та додає, що витрачає гроші на допомогу й розміщення деяких своїх співробітників в Україні.

Reddit, визнає, що вторгнення Росії в Україну буде постійною проблемою модерації, і зазначає, що займається налагодженням процесу, який дозволяє модераторам передавати проблеми безпосередньо команді Reddit.

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