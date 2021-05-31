Як увімкнути вбудований редактор скриншотів в Chrome на Android

Користувачі android-смартфонів знають, що для швидкого отримання знімку екрана потрібно натиснути відразу на кнопку живлення та зменшення гучності. Але недавно в Google Chrome з'явився свій редактор скриншотів, який працює інакше, ніж системний. Розповідаємо, як зробити скриншот в оновленому Chrome на смартфоні.

Офіційно вбудований редактор Google Chrome з'явився в останньому оновленні Chrome 91. Щонайменше він присутній у релізній збірці. Адже у ролі тестової функції редактор був доступний у браузері і раніше.

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Щоправда, щоб він запрацював, його потрібно включити у спеціальному меню з експериментальними нововведеннями, хоча й тоді його працездатність не була гарантована. Однак з виходом оновлення Chrome 91 все запрацювало.

Як увімкнути скриншоти в Chrome

Взагалі, вмикати примусово редактор скриншотів в Chrome 91 для Android в більшості випадків не потрібно. Він повинен бути активний за замовчуванням, але, якщо раптом у вас його немає, спробуйте активувати його в меню прапорців:

Запустіть Google Chrome у себе на смартфоні на базі Android;

Перейдіть за адресою chrome://flags , щоб відкрити меню прапорів;

, щоб відкрити меню прапорів; У вікні, знайдіть параметр #chrome-share-screenshot ;

; У випадаючому вікні навпроти виберіть Enabled і натисніть Relaunch.

Після цього вбудований редактор скриншотів повинен напевно з'явитися в інтерфейсі браузера, якщо, з якихось причин він був недоступний досі. Щоправда, він з'являється у окремій вкладці Chrome, а не в контекстному меню, яке викликається після натискання на три вертикальні крапки у правому верхньому куті браузера.

Може статися так, що ваш браузер ще не оновився до останньої версії і зробити це вручну в Google Play не вийде, оскільки оновлення розповсюджується хвилями. Однак ви можете завантажити актуальну версію браузера на одному зі сторонніх та перевірених джерел, як це зробити читайте у нашому матеріалі "Як на Android-смартфон встановити додаток в обхід Google Play".

Як зробити скриншот в Chrome

Встановіть останнє оновлення Google Chrome для Android;

Запустіть Google Chrome на смартфоні і відкрийте контекстне меню;

На потрібній сторінці натисніть на поле введення адреси та оберіть піктограму "Поділитися" а у випадаючому вікні виберіть "Скриншот";

Ця дія зробить скріншот відкритого сайту і дозволить його налаштувати;

Внесіть потрібні зміни в зображення, якщо потрібно, а потім збережіть його.

Google додала в Chrome свій власний редактор скриншотів спеціально для тих користувачів, смартфони яких не пропонують великих можливостей для редагування знімків екрану. І хоч таких пристроїв небагато, але напевно вони ще є на ринку, так що для них можливість внести зміни у знімок екрана в самому Chrome явно стануть в нагоді.



Редактор скриншотів в Chrome 91 для Android / Фото 24 канал

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Присутність вбудованого у Chrome власного редактора скриншотів не до кінця зрозуміла. Максимум, що він пропонує зробити, – це обрізати зображення, намалювати щось або додати текст. На цьому все. З цієї точки зору набагато логічніше користуватися системним редактором.