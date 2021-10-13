Що вміє розширення від Adobe

Компанія опублікувала розширення для браузерів Chrome та Edge, що дає змогу користувачам заповнювати форми, підписувати документи, залишати до них коментарі, швидко переходити до перегляду документа в Acrobat Reader DC на комп'ютері та використовувати деякі інші сервіси.

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Як встановити та активувати розширення

Спершу потрібно знайти розширення Adobe Acrobat на сторінці розширень у Chrome. Завантажити його можна за цим посиланням.

Після того, як розширення завантажено, його необхідно буде вибрати в ролі інструменту для перегляду PDF за замовчуванням. Для того, щоб скористатися додатковою функціональністю, вам слід увійти до облікового записом Adobe, Google або Apple (в останніх двох випадках все одно буде потрібно вказати свої країну та вік).

В результаті користувач отримує досить зручний інструмент для обробки PDF.

У повній версії розширення має дуже широкий функціонал, однак він буде доступним не всім. Розширення здатне:

розбивати сторінки;

змінювати їхній порядок в документі;

зберігати документи в інших форматах або захищати їх паролем.

У цьому випадку обробка даних здійснюється в хмарі Adobe. Однак всі ці розширені функції доступні користувачу лише при наявності передплати на Adobe Acrobat Pro DC.