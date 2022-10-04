Twitter нарешті запускає функцію редагування, але робить це поступово й не для всіх

У Twitter з'явилась функція редагування публікацій, яку користувачі просили мало не з самого початку існування соцмережі. Розповідаємо, як вона працює, хто її отримав, та як вона поширюватиметься далі.

Минулого тижня ми побачили приклад того, як виглядатимуть відредаговані твіти, коли компанія створила свій власний. У таких публікаціях з'являються додаткові елементи й позначки.

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Як це працює

У рамках нової функції користувачі матимуть можливість редагувати свої повідомлення. Однак, по-перше, лише протягом 30 хвилин після публікації, а по-друге, редагувати написане можна буде лише до п'яти разів.

Насамперед функція буде корисною для виправлення одруків та помилок, або виправлення якихось дуже важливих та актуальних новин.

Біля часу публікації твіта буде вказано, що він редагувався. Користувачі зможуть при натисканні на відповідну позначку прочитати початковий варіант повідомлення.

Де доступно

Компанія оголосила, що вже розпочала поширення нової функції.

Вона доступна тільки передплатникам Twitter Blue і лише в деяких країнах.

Зараз редагування твітів з'являється для користувачів у Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

У США функція має з'явитися найближчим часом, але точної дати немає.

Потім її отримають користувачі в інших регіонах.

Зазначимо, що підписка на Twitter Blue в Україні не доступна, як і в більшості інших країн.

Twitter Blue – це щомісячна підписка, яку можна придбати в додатках для iOS та Android, і яка надає деякі ексклюзивні можливості та доступ до "Лабораторії", де тестуються нові функції. Ціна – 4,99 долара.

Оскільки Twitter Blue працює лише в США, Канаді, Австралії та Новій Зеландії, а компанія заявляє, що редагування буде поширене на інші країни, це означає, що нова функція не залишиться ексклюзивом платної підписки, а стане доступною усім користувачам.