Ціаніди – це солі синильної кислоти. Вони являють собою атом вуглецю, який пов'язаний потрійним зв'язком з атомом азоту. Науковці в США провели лабораторні дослідження та виявили, що ціанід міг стати причиною так званих метаболічних реакцій. Це стало причиною утворення з вуглекислого газу вуглецевих сполук. Це ж стало одним з кроків, який дозволив життю на Землі зародитися.

Читайте на сайті Еволюція життя: науковці виявили, що саме контролювало процес розвитку живих організмів

Отрута та життя

Науковці провели низку досліджень. В результаті вони отримали хімічних реакцій, у яких вуглекислий газ та вода об'єднуються для створення складніших сполук, які необхідні для зародження та існування життя на Землі. Проблема полягала у тому, що для отримання цих сполук необхідні складні білки, яких на молодій Землі просто не існувало 4 мільярди років тому.

Вчені не розгубилися й використали сполуку, яка точно існувала на ранніх стадіях зародження життя – ціанід. Вони провели нову низку досліджень, щоб вивчити нові хімічні реакції. Виявилося, що ціанід чудово взаємодіє з речовинами й сприяє хімічним реакціям для утворення так званого циклу трикарбонових кислот.

Звісно, науковці не наполягають, що саме ця сполука відіграла вирішальну роль в утворенні життя, проте це важливе відкриття, що дає змогу подивитися на давні події під іншим кутом зору. Цікаво, що те, що сьогодні може вбити людину, мільярди років тому сприяло появі перших організмів.