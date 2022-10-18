Подія, позначена як GW170817, є так званим бінарним злиттям нейтронних зір. Нейтронні зорі – це зруйновані ядра колись масивних зірок і одні з найщільніших об'єктів у Всесвіті. За даними NASA, лише одна чайна ложка такої зірки важила б на Землі чотири мільярди тонн.

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З такою незбагненною щільністю пов'язана велика гравітація – достатня для того, щоб дві з цих нейтронних зір зіткнулися у вибуховому зіткненні, яке запустило гравітаційні хвилі і гамма-випромінювання у космос, завдяки чому вчені вперше виявили і те, і інше в результаті злиття нейтронних зір.

Космічний телескоп Habble спостерігав, як дві нейтронні зорі колапсували в чорну діру після вибуху. Потім навколо чорної діри утворився обертовий диск, який випромінював неймовірно швидкі струмені матерії в космос. Поєднавши свої висновки з висновками Національного наукового фонду США, вчені змогли з надзвичайною точністю відтворити цю подію, включаючи швидкість, з якою рухалися струмені.

Швидше ніж світло

Спочатку зі спостережень Hubble здавалося, що струмені рухалися зі швидкістю, яка в сім разів перевищувала швидкість світла. Звичайно, це неможливо. Вчені пояснюють цю невідповідність явищем, відомим як надсвітловий рух. По суті, оскільки струмінь наближається до нашої планети майже зі швидкістю світла, світло, яке він випромінює у пізніших точках, щоразу проходить меншу відстань, через що здається, що він рухається швидше, ніж є насправді.

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Зробивши деякі додаткові розрахунки, вчені визначили реальну швидкість: щонайменше 99,97 відсотка від швидкості світла – що, насправді і так дуже швидко.

Вчені сподіваються, що їхні висновки, опубліковані в журналі Nature, дозволять у майбутньому проводити ще більш точні спостереження за злиттями нейтронних зір, що потенційно може допомогти обчислити швидкість розширення Всесвіту.