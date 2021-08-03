Бомбер Стіва Джобса та комп'ютер Apple-1 виставлять на аукціон

Бостонська компанія RR Auction організовує аукціон "Стів Джобс та Apple", який буде проведено вже цього місяця. На заході в ролі лотів виставлять кілька класичних комп'ютерів Mac, рідкісний Apple-1 та особисту куртку-бомбер Стіва Джобса.

Не часто зустрінеш аукціон, на якому продають особисті речі засновника Apple Стіва Джобса. Водночас компанія RR Auction зібрала чимало цікавих лотів, які належали колишньому главі компанії, а бо ж мали до нього якийсь стосунок. Усі предмети аукціону будуть виставлені на продаж 13 серпня.

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Що продаватимуть на аукціоні "Стів Джобс та Apple"

На аукціон виставлять підписану Стівом Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II;

Особистий шкіряний бомбер Стіва Джобса;

Випуск журналу Macworld з автографами Джобса й Стіва Возняка;

Програму й лист з автографами Джобса;

а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса й Джефа Раскіна.

Крім того, на аукціоні планують продати візитну картку Стіва Джобса.

В RR Auctions розраховують, що ціна на куртку та інструкцію з експлуатації може перевищити 25 000 доларів.



Куртка-бомбер Стіва Джобса та випуск журналу Macworld / Фото RR Auctions

Інші лоти аукціону

Ми вже згадували, що одним з лотів буде комп'ютер Apple-1. Його відновив до повністю робочого стану фахівець Корі Коен. Зараз стан комп'ютера оцінюється фахівцем як 7/10.

Торги за Apple-1 розпочнуться з 50 000 доларів. Організатори аукціону розраховують, що фінальна сума сягатиме приблизно 450 000 доларів.

У комплект лоту входять:

оригінальна плата Apple-1;

касети;

портативний касетний магнітофон і програвач Panasonic;

клавіатура Apple II;

а також 11 оригінальних сторінок інструкції з експлуатації Apple-1, підписаних Рональдом Уейном.

Цікавий факт про інструкцію з експлуатації Apple II

Підписана Джобсом нотатка в інструкції з експлуатації Apple II адресована Джуліану Брюеру. У ній написано:

Джуліан, твоє покоління першим зросло з комп'ютерами. Іди й зміни світ! Стівен Джобс, 1980 рік.



Нотатка Стіва Джобса на інструкції / Фото RR Auctions

Це далеко не перші артефакти Apple або особисті речі Стіва Джобса, які продавали на аукціоні. Раніше резюме молодого Стіва Джобса продали на аукціоні.

Крім того з молотка пішов і перший комп'ютер компанії Apple, який, попри свій вік, досі працює.

– син Майкла Брюер, який у 1979 році вів переговори про права на розповсюдження продукції Apple у Великій Британії.