Не часто зустрінеш аукціон, на якому продають особисті речі засновника Apple Стіва Джобса. Водночас компанія RR Auction зібрала чимало цікавих лотів, які належали колишньому главі компанії, а бо ж мали до нього якийсь стосунок. Усі предмети аукціону будуть виставлені на продаж 13 серпня.
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Що продаватимуть на аукціоні "Стів Джобс та Apple"
- На аукціон виставлять підписану Стівом Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II;
- Особистий шкіряний бомбер Стіва Джобса;
- Випуск журналу Macworld з автографами Джобса й Стіва Возняка;
- Програму й лист з автографами Джобса;
- а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса й Джефа Раскіна.
В RR Auctions розраховують, що ціна на куртку та інструкцію з експлуатації може перевищити 25 000 доларів.
Куртка-бомбер Стіва Джобса та випуск журналу Macworld / Фото RR Auctions
Інші лоти аукціону
Ми вже згадували, що одним з лотів буде комп'ютер Apple-1. Його відновив до повністю робочого стану фахівець Корі Коен. Зараз стан комп'ютера оцінюється фахівцем як 7/10.
Торги за Apple-1 розпочнуться з 50 000 доларів. Організатори аукціону розраховують, що фінальна сума сягатиме приблизно 450 000 доларів.
У комплект лоту входять:
- оригінальна плата Apple-1;
- касети;
- портативний касетний магнітофон і програвач Panasonic;
- клавіатура Apple II;
- а також 11 оригінальних сторінок інструкції з експлуатації Apple-1, підписаних Рональдом Уейном.
Цікавий факт про інструкцію з експлуатації Apple II
Підписана Джобсом нотатка в інструкції з експлуатації Apple II адресована Джуліану Брюеру. У ній написано:
Джуліан, твоє покоління першим зросло з комп'ютерами. Іди й зміни світ! Стівен Джобс, 1980 рік.
Нотатка Стіва Джобса на інструкції / Фото RR Auctions
- Це далеко не перші артефакти Apple або особисті речі Стіва Джобса, які продавали на аукціоні. Раніше резюме молодого Стіва Джобса продали на аукціоні.
- Крім того з молотка пішов і перший комп'ютер компанії Apple, який, попри свій вік, досі працює.