Не часто зустрінеш аукціон, на якому продають особисті речі засновника Apple Стіва Джобса. Водночас компанія RR Auction зібрала чимало цікавих лотів, які належали колишньому главі компанії, а бо ж мали до нього якийсь стосунок. Усі предмети аукціону будуть виставлені на продаж 13 серпня.

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Що продаватимуть на аукціоні "Стів Джобс та Apple"

  • На аукціон виставлять підписану Стівом Джобсом інструкцію з експлуатації Apple II;
  • Особистий шкіряний бомбер Стіва Джобса;
  • Випуск журналу Macworld з автографами Джобса й Стіва Возняка;
  • Програму й лист з автографами Джобса;
  • а також материнську плату Macintosh 128K з автографами Джобса й Джефа Раскіна.

В RR Auctions розраховують, що ціна на куртку та інструкцію з експлуатації може перевищити 25 000 доларів.

Бомбер Джобса
Куртка-бомбер Стіва Джобса та випуск журналу Macworld / Фото RR Auctions

Інші лоти аукціону

Ми вже згадували, що одним з лотів буде комп'ютер Apple-1. Його відновив до повністю робочого стану фахівець Корі Коен. Зараз стан комп'ютера оцінюється фахівцем як 7/10.

Торги за Apple-1 розпочнуться з 50 000 доларів. Організатори аукціону розраховують, що фінальна сума сягатиме приблизно 450 000 доларів.

У комплект лоту входять:

  • оригінальна плата Apple-1;
  • касети;
  • портативний касетний магнітофон і програвач Panasonic;
  • клавіатура Apple II;
  • а також 11 оригінальних сторінок інструкції з експлуатації Apple-1, підписаних Рональдом Уейном.

Цікавий факт про інструкцію з експлуатації Apple II

Підписана Джобсом нотатка в інструкції з експлуатації Apple II адресована Джуліану Брюеру. У ній написано:

Джуліан, твоє покоління першим зросло з комп'ютерами. Іди й зміни світ! Стівен Джобс, 1980 рік.

Підпис Стіва Джобса
Нотатка Стіва Джобса на інструкції / Фото RR Auctions