Нове покоління розумного годинника Realme Watch 2 має стати черговим бестселлером, в першу чергу це пов'язано із доступністю майбутньої новинки. Зараз в мережі з'явилися характеристики і навіть фото нового покоління.

Інформація про смарт-годинник з'явилася в базі даних федеральної комісії із зв'язку США (FCC. Як свідчать ці дані, девайс отримає важливі поліпшення в порівнянні з попередником, повідомляє Android Authority.

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Що відомо про Realme Watch 2

Смарт-годинник отримає квадратний дисплей діагоналлю 1,4 дюйма. При цьому, на відміну, від попередника, матиме підтримку моніторингу рівня кисню в крові (SpO2), цілодобове відстеження серцевого ритму, нові типи відстеження тренувань.

Розумний годинник Realme Watch 2 / Фото androidauthority.com

Також новий девайс матиме функції моніторингу сну і режим медитації.

Виробник збільшить і ємність акумулятора – до 305 мАг. Тож, ймовірно, новий смарт-годинник буде працювати на одному заряді понад тиждень. Корпус отримає володозахист за стандартом IP68. Про дату випуску годин інформації поки немає.