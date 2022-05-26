Технічні характеристики realme Pad X

Раніше в інтернеті вже гуляла інформація про новинку з кількома витоками, які передбачали оснащення Pad X процесором Snapdragon 870. Втім, виявилося, що планшет отримав Snapdragon 695.

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11-дюймовий екран отримав матрицю IPS з частотою оновлення 60 Гц, роздільною здатністю 2000×1200 пікселів і підтримкою стилуса з магніт. Новинка поставляється у тонкому металевому корпусі (7,1 мм).

Батарея, операційна система та камера

realme Pad X оснащується батареєю на 8340 мАч зі швидкісною зарядкою на 33 Вт. Також у планшета є чотири стереодинаміки Dolby Atmos.

Працює пристрій на Android 12 з оболонкою realmeUI 3.0.

Знімати фото та відео можна на основну камеру з роздільною здатністю 13 Мп та фронтальний модуль на 8 Мп.

Варто додати, що Вбудовану пам'ять планшета вдасться розширити за допомогою картки microSD.

Фото realme Pad X

Ціна realme Pad X

Купити планшет можна буде з синім, чорним і флуоресцентним зеленим забарвленням. Ціна – 1299 юанів (≈5676 гривень) за модель 4+64 ГБ та 1599 юанів (≈6987 гривень) за варіант 6 +128 ГБ.

Аксесуари, на зразок стилуса та магнітної клавіатури, продаються окремо.

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До речі, нещодавно інсайдери Джон Проссер та Бен Гескін опублікували в мережі нові порції даних про майбутній iPhone 14 Pro, виходу якого очікують у вересні. Перший показав точні рендери, а другий – "живе" фото смартфона.

Опубліковані зображення створювалися графічним дизайнером Яном Зелбо на підставі наданих Джоном Проспером даних. Повідомляється, що Apple була змушена змінити радіус заокруглення кутів корпусу iPhone 14 Pro через більший масив задніх камер.

Користувачі в коментарях розділилися: хтось вважає новий дизайн просто відмінним, інші ж заявляють, що нові вирізи в екрані виглядають ще гірше, ніж те, що було раніше.