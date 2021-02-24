Realme Narzo 30 Pro: новий смартфон середнього рівня з 5G

Джерело:GSMArena
Компанія Realme представила свій новий смартфон середнього рівня Narzo 30 Pro 5G. Як вже свідчить назва, новинка отримала підтримку мережі 5G, а також доступну ціну.
Смартфон отримав 6,5-дюймовим дисплеєм з високою частотою оновлення - 120 Гц. Екран займає 90,5% площі фронтальної поверхні. У невеликому отворі в лівому верхньому кутку панелі розмістили 16-мегапіксельна селфі-камера.
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Основна камера складається із 3 модулів:
Новинка працює на базі процесора 8-ядерного MediaTek Dimensity 800U з частотою до 2,4 ГГц у парі з графічним блоком ARM Mali-G57 MC3 і модемом 5G.
Смартфон Realme Narzo 30 Pro / Фото GSMArena
Автономність забезпечує батарея, ємністю 5000 мА · год з підтримкою 30-ватної швидкої підзарядки Dart Charge.
З коробки тут встановлена операційна система Android 10 з надбудовою Realme UI. Модель Realme Narzo 30 Pro 5G випущена в версіях з 6 і 8 Гбайт оперативної пам'яті, оснащених флеш-модулем місткістю 64 і 128 ГБ відповідно.