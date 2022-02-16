Реалістичність штучного інтелекту вийшла на новий рівень
16 лютого 2022 , 12:29Читать новость на русском
Джерело:Sonantic
Інженери зі стартапу Sonantic навчили штучний інтелект неймовірній реалістичності мови завдяки внесенню дуже важливих змін в програму. Технологію вже застосовують в іграх.
Технологію, яка імітує людський голос, показали 14 лютого, навчивши зізнаватись у коханні. Її просто неможливо відрізнити від реальної людини.
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Новий рівень штучного інтелекту
- В опублікованому ролику знялася справжня актриса, але її монолог повністю згенерували алгоритми.
- У відео дівчина розмовляє з глядачем і зізнається йому в коханні, проте в кінці повідомляє, що насправді її "не існує".
- У Sonantic розповіли, що за останні кілька місяців істотно підвищили реалістичність голосу. Цього досягли завдяки додаванню невеликих природних пауз, зітхань і інших звуків між словами.
- Простіше кажучи, реальна людина говорить не просто з інтонацією, яку роботи й раніше могли копіювати, а з різноманітними додатковими звуками та паузами, які ми зчитуємо, але не помічаємо.
Демонстрація роботи штучного інтелекту: відео
Штучний голос на відео звучить цілком природно і дуже реалістично, особливо зітхання та сміх, які чудово вписані в її мову. Ось чому це так дивує, коли вона раптом зізнається: "Я не справжня. Я ніколи не народжувалась. І я ніколи не помру. Тому що я не існую".
- Розробники також продемонстрували інтерфейс програми, яка використовується для генерування голосу.
- У ній можна регулювати темп мови, змінювати інтонацію, швидкість і стиль, а також додавати допоміжні звуки між словами.