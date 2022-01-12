Реактивний костюм для польотів випробували на навчаннях НАТО

Наприкінці 2021 року британська компанія Gravity Industries випробувала реактивний костюм Jet Suit в пошуково-рятувальних навчаннях НАТО в лісах Словенії.

Як заявили в Gravity Industries, розробка дозволяє переміщатися до місця події за кілька хвилин по будь-якій місцевості. Під час тесту засновник компанії Річард Браунінг пролетів по гірській стежці й доставив плазму крові в ущелину солдату, який зображував пораненого.

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Що відомо

Реактивний костюм оснащений п'ятьма газотурбінними двигунами потужністю 1050 кінських сил і тягою в 144 кілограми.

Jet Suit дозволяє пролітати відстань в п'ять кілометрів від трьох до чотирьох хвилин в залежності від ландшафтних і погодних умов.

Час польоту, на жаль, не вражає. Він може тривати до чотирьох хвилин, але найчастіше від однієї до трьох, залежно від умов.

Ці серйозні обмеження компенсуються іншими перевагами костюма: його швидкість понад 80 кілометрів на годину і він здатен підняти пілота на висоту до 3,5 тисяч метрів.

Апарат може приземлятися на невеликій площі.

Як проходили випробування: відео

На додаток до військового застосування, Gravity Industries вважає, що реактивні костюми мають потенціал для пошуково-рятувальних місій у суворій місцевості. Засновник Gravity Industries розповів, що костюм підходить для різної місцевості, у тому числі гір, ущелин та лісів.

Видання NewAtlas сумнівається, що у реактивного костюма є майбутнє в плані рятувальних операцій, адже доставити ту ж плазму крові можна легко за допомогою дрона. Крім того, використання винаходу передбачає окреме навчання парамедиків.

Gravity Industries представила реактивний ранець ще у 2017 році. Компанія продає їх за ціною в 438 тисяч доларів.