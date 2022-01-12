Як заявили в Gravity Industries, розробка дозволяє переміщатися до місця події за кілька хвилин по будь-якій місцевості. Під час тесту засновник компанії Річард Браунінг пролетів по гірській стежці й доставив плазму крові в ущелину солдату, який зображував пораненого.
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Що відомо
- Реактивний костюм оснащений п'ятьма газотурбінними двигунами потужністю 1050 кінських сил і тягою в 144 кілограми.
- Jet Suit дозволяє пролітати відстань в п'ять кілометрів від трьох до чотирьох хвилин в залежності від ландшафтних і погодних умов.
- Час польоту, на жаль, не вражає. Він може тривати до чотирьох хвилин, але найчастіше від однієї до трьох, залежно від умов.
- Ці серйозні обмеження компенсуються іншими перевагами костюма: його швидкість понад 80 кілометрів на годину і він здатен підняти пілота на висоту до 3,5 тисяч метрів.
- Апарат може приземлятися на невеликій площі.
Як проходили випробування: відео
На додаток до військового застосування, Gravity Industries вважає, що реактивні костюми мають потенціал для пошуково-рятувальних місій у суворій місцевості. Засновник Gravity Industries розповів, що костюм підходить для різної місцевості, у тому числі гір, ущелин та лісів.
Видання NewAtlas сумнівається, що у реактивного костюма є майбутнє в плані рятувальних операцій, адже доставити ту ж плазму крові можна легко за допомогою дрона. Крім того, використання винаходу передбачає окреме навчання парамедиків.