Разючий космічний календар на 2022 рік: де його знайти

Почався 2022 рік, а отже пора змінювати старі календарі на нові. Можна, звісно, пошукати щось на просторах мережі. А можна взяти усе готове з одного сайту.

Європейське космічне агентство постійно популяризує космічну тематику та усе, що з цим пов'язано. Цього разу дизайнери агентства створили неймовірно гарний календар на кожен місяць 2022 року. Усі зображення у високій роздільній якості можна звантажити на сайті.

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Календар на січень 2022 року / Фото ESA

Для календаря були використані численні фотографії, зроблені супутниками дистанційного зондування Землі Sentinel-2.



Календар на грудень 2022 року / Фото ESA

Sentinel-2A та Sentinel-2B роблять тисячі фотографій. Проте дизайнери ESA, звісно, відібрали лише найяскравіші та милі оку зображення.



Календар на лютий 2022 року / Фото ESA

Кожне зображення з календарем підписане, щоб було зрозуміло, що саме потрапило в поле зору супутників Sentinel-2. На кожен місяць 2022 року пропонується свій оригінальний календар, який можна поставити як фонове зображення на телефоні робочому столі комп'ютера.