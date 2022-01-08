Разючий космічний календар на 2022 рік: де його знайти
Джерело:ESA
Почався 2022 рік, а отже пора змінювати старі календарі на нові. Можна, звісно, пошукати щось на просторах мережі. А можна взяти усе готове з одного сайту.
Європейське космічне агентство постійно популяризує космічну тематику та усе, що з цим пов'язано. Цього разу дизайнери агентства створили неймовірно гарний календар на кожен місяць 2022 року. Усі зображення у високій роздільній якості можна звантажити на сайті.
Цікаве на сайті Результати конкурсу ART The Frame – Samsung відкриває в Україні таланти художників і фотографів
Календар на січень 2022 року / Фото ESA
Календар на грудень 2022 року / Фото ESA
Календар на лютий 2022 року / Фото ESA
Кожне зображення з календарем підписане, щоб було зрозуміло, що саме потрапило в поле зору супутників Sentinel-2. На кожен місяць 2022 року пропонується свій оригінальний календар, який можна поставити як фонове зображення на телефоні робочому столі комп'ютера.