Разом з автопілотом Tesla примусово вмикатиме камери: чи можна відмовитись

Автомобільна компанія Ілона Маска збирається ввести нове правило для користувачів автопілота Tesla. Тепер їх проситимуть дати згоду на фільмування бортовими камерами всього, що відбувається в цей час у салоні. Чи можна відмовитись – розповідаємо далі.

Tesla оновила угоду, яка з'являється при завантаженні нової beta-версії повного автопілота. З новими правилами компанія хоче отримувати більше інформації про обставини аварій з автопілотом.

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Чи можна відмовитись від роботи камер

Як зазначає джерело, якщо відмовитися від угоди, включити повний автопілот не вийде. Таким чином перед користувачем постає вибір: або автопілот, або приватність.

У тексті вказується, що запис з камер відеоспостереження в машині буде пов'язаний з ідентифікаційним номером машини.

Якщо станеться аварія або виникне її загроза, компанія зможе отримати більше інформації.

Це дасть змогу полегшити розслідування інцидентів, провину за яких покладають на автопілот.

для безпеки, але зйомка була анонімною. Запис не ідентифікувався з власником машини й використовувався тільки для навчання системи штучного інтелекту й поліпшення функцій автопілота.

На такий крок компанія, ймовірно, пішла через особливу увагу до аварій за участю її автівок. Попри те, що за статистикою електрокари на автопілоті зазнають менше аварій, ніж інші автомобілі, через популярність і публічність компанії та її глави Ілона Маска кожен такий інцидент обговорюють значно прискіпливіше. Крім того, довкола автопілота наразі триває масштабне розслідування Національного управління безпекою руху на трасах у США через 11 аварій: кожна з них особлива тим, що автомобілі Tesla на автопілоті врізалися в автомобілі швидкої допомоги, поліції та інших служб з увімкненими проблисковими маячками.