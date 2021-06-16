Razer випустить захисну маску Project Hazel з підсвічуванням, мікрофоном і динаміком

Razer оновила Project Hazel на основі відгуків фанатів. "Найрозумніша захисна маска" надійде у продаж до кінця року.

Захисна маска для обличчя Project Hazel є водонепроникною і стійкою до подряпин. При цьому вона обладнана змінними модулями з високою ефективністю фільтрації бактерій – вентилятор відфільтрує до 95 відсотків шкідливих частинок.

Цікаво Huawei представила нове покоління навушників FreeBuds 4i: 10 годин роботи без підзарядки

Project Hazel

В арсеналі новинки також присутні:

внутрішнє підсвічування RGB, щоб показати обличчя користувача в умовах низької освітленості,

система VoiceAmp з мікрофоном і динаміком для підсилення голосу користувача,

активне повітряне охолодження,

пристрій для швидкої бездротової зарядки та швидкої стерилізації.

Крім того, прозора частина маски тепер матиме спеціальне покриття, яке запобігає запотіванню, щоб дихання не заважало огляду.

Компанія Razer також створила фільтр в Instagram, який дозволяє приміряти маску віртуально. Щоб знайти фільтр, перейдіть на сторінку Razer в Instagram і відкрийте вкладку "ефекти".

Виробник очікує високого попиту на новинку і буде продавати її обмеженим тиражем.

Project Hazel з'явиться у продажу на сайті Razer в четвертому кварталі 2021 року.

Презентація Project Hazel: відео