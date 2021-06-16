Razer випустить захисну маску Project Hazel з підсвічуванням, мікрофоном і динаміком

Razer оновила Project Hazel на основі відгуків фанатів. "Найрозумніша захисна маска" надійде у продаж до кінця року.
Захисна маска для обличчя Project Hazel є водонепроникною і стійкою до подряпин. При цьому вона обладнана змінними модулями з високою ефективністю фільтрації бактерій – вентилятор відфільтрує до 95 відсотків шкідливих частинок.
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Project Hazel
В арсеналі новинки також присутні:
- внутрішнє підсвічування RGB, щоб показати обличчя користувача в умовах низької освітленості,
- система VoiceAmp з мікрофоном і динаміком для підсилення голосу користувача,
- активне повітряне охолодження,
- пристрій для швидкої бездротової зарядки та швидкої стерилізації.
Крім того, прозора частина маски тепер матиме спеціальне покриття, яке запобігає запотіванню, щоб дихання не заважало огляду.
Компанія Razer також створила фільтр в Instagram, який дозволяє приміряти маску віртуально. Щоб знайти фільтр, перейдіть на сторінку Razer в Instagram і відкрийте вкладку "ефекти".
Виробник очікує високого попиту на новинку і буде продавати її обмеженим тиражем.
Project Hazel з'явиться у продажу на сайті Razer в четвертому кварталі 2021 року.
Презентація Project Hazel: відео