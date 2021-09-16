Новинка спрямована на мобільних ґеймерів і в особливості призначена для тих, хто любить проводити марафонські сесії у мобільних багатокористувацьких іграх.

Цікаво Razer представила ігрове крісло майбутнього з гнучким 60-дюймовим екраном: відео

Чим особливі Gaming Finger Sleeve



Gaming Finger Sleeve / Фото Razer

Товщина напальника становить 0,8 мм.

Він вбирає піт і виконаний з нейлону та спандексу – матеріалів, що використовуються для виготовлення штанів для занять йогою або одягу для різних видів спорту.

Додатково в матеріал вплетені срібні волокна.



Напальники Gaming Finger Sleeve обіцяють точність рухів та комфорт / Фото Razer

Ціна Gaming Finger Sleeve

Вартість пари напальників Razer Gaming Finger Sleeve становить 10 доларів, однак зараз можна лише залишити свої дані виробнику для сповіщення, коли напальники з'являться у продажі.