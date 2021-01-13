Компанія Razer представила свою версію маски N95 (такий вид здатен відфільтрувати приблизно 95% дрібних частинок). Вона отримала назву Project Hazel. Виробник каже, що це «найрозумніша у світі» маска санітарно-гігієнічного призначення.

Щоправда, наразі це лише концепт, що не призначений для масового виробництва. Маска має прозору оболонку, що дає змогу бачити міміку співрозмовника або читати по губах.

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Що ще цікавого

Особливістю цієї маски є дві круглі вентиляційні зони з боків рота, які надають пристрою вигляд протигаза. Тут будуть використовуватися активні дискові вентилятори, що фільтруватимуть повітря, яке вдихає користувач. Тобто маска буде подавати очищене повітря, щоб захистити від COVID-19 та інших поширених патогенів.

Вентилятори будуть знімними і при необхідності їх можна буде замінити. Для повідомлень Razer планує використовувати спеціальний мобільний додаток.

Щоб голос звучав чітко, конструктори Razer передбачили місце для мікрофонів і динаміків. В Razer заявили, що працюють зі звукорежисерами THX, щоб пристрій був досить гучним, але при цьому не завдавав незручностей іншим людям.

М'який гумовий ущільнювач забезпечує щільне прилягання до обличчя, а регульовані вушні петлі допоможуть краще закріпити маску.