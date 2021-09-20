Razer випускає чохли для iPhone 13, здатні захищати від бактерій і охолоджувати смартфон

Компанія Razer представила лінійку чохлів для смартфонів iPhone 13. Вони отримали ряд цікавих функцій і мають традиційний для компанії дизайн.

Аксесуари отримали назву Razer Arctech. Крім усього іншого, їхня конструкція сприяє пасивному охолодженню смартфона.

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Що відомо

Як заявляє виробник, чохол дозволяє зайвому теплу відводитися від задньої частини телефону, а не ізолює його, відбиваючи назад, як це зазвичай роблять традиційні гумові чохли.

Задня частина має вентиляційні канали, покликані впоратись із теплом, яке виділяється телефоном під час інтенсивного використання. За цими отворами знаходиться "теплопровідний шар", який поглинає накопичене тепло і відводить його від телефону.

Кути Arctech посилені термопластичним еластомером з "відмінною теплопровідністю".

Матеріал – нетоксичний пластик, придатний до перероблювання.

Чохол має нековзку поверхню. Його зручно тримати у руці, не боячись вислизання.

Однак навіть якщо ваш смартфон з таким чохлом впаде на тверду поверхню, аксесуар, за заявою компанії-виробника, надійно захистить від пошкоджень.

Чохли Arctech і Arctech Pro від Razer / Фото Razer

Razer також стверджує, що чохол має протимікробний захисний шар, який запобігає росту бактерій.

Чохол також підтримує бездротові зарядні пристрої Apple MagSafe і Qi.

Ціна

За такий чохол компанія попросить 45 доларів – 1200 гривень. Arctech і Arctech Pro доступні для всіх чотирьох нових моделей iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max і iPhone 13 mini