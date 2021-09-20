Razer випускає чохли для iPhone 13, здатні захищати від бактерій і охолоджувати смартфон
Джерело:Phonearena
Компанія Razer представила лінійку чохлів для смартфонів iPhone 13. Вони отримали ряд цікавих функцій і мають традиційний для компанії дизайн.
Аксесуари отримали назву Razer Arctech. Крім усього іншого, їхня конструкція сприяє пасивному охолодженню смартфона.
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Що відомо
- Як заявляє виробник, чохол дозволяє зайвому теплу відводитися від задньої частини телефону, а не ізолює його, відбиваючи назад, як це зазвичай роблять традиційні гумові чохли.
- Задня частина має вентиляційні канали, покликані впоратись із теплом, яке виділяється телефоном під час інтенсивного використання. За цими отворами знаходиться "теплопровідний шар", який поглинає накопичене тепло і відводить його від телефону.
- Кути Arctech посилені термопластичним еластомером з "відмінною теплопровідністю".
- Матеріал – нетоксичний пластик, придатний до перероблювання.
- Чохол має нековзку поверхню. Його зручно тримати у руці, не боячись вислизання.
- Однак навіть якщо ваш смартфон з таким чохлом впаде на тверду поверхню, аксесуар, за заявою компанії-виробника, надійно захистить від пошкоджень.
Чохли Arctech і Arctech Pro від Razer / Фото Razer
Razer також стверджує, що чохол має протимікробний захисний шар, який запобігає росту бактерій.
Чохол також підтримує бездротові зарядні пристрої Apple MagSafe і Qi.
Ціна
За такий чохол компанія попросить 45 доларів – 1200 гривень. Arctech і Arctech Pro доступні для всіх чотирьох нових моделей iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max і iPhone 13 miniНагадаємо, нещодавно у драйвері Razer виявили небезпечну вразливість. Баг дозволяє отримати повні права адміністратора на комп'ютері, якщо до нього підключена мишка компанії.