Аксесуари отримали назву Razer Arctech. Крім усього іншого, їхня конструкція сприяє пасивному охолодженню смартфона.

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Що відомо

  • Як заявляє виробник, чохол дозволяє зайвому теплу відводитися від задньої частини телефону, а не ізолює його, відбиваючи назад, як це зазвичай роблять традиційні гумові чохли.
  • Задня частина має вентиляційні канали, покликані впоратись із теплом, яке виділяється телефоном під час інтенсивного використання. За цими отворами знаходиться "теплопровідний шар", який поглинає накопичене тепло і відводить його від телефону.
  • Кути Arctech посилені термопластичним еластомером з "відмінною теплопровідністю".
  • Матеріал – нетоксичний пластик, придатний до перероблювання.
  • Чохол має нековзку поверхню. Його зручно тримати у руці, не боячись вислизання.
  • Однак навіть якщо ваш смартфон з таким чохлом впаде на тверду поверхню, аксесуар, за заявою компанії-виробника, надійно захистить від пошкоджень.

Чохли Arctech і Arctech Pro від Razer / Фото Razer

Razer також стверджує, що чохол має протимікробний захисний шар, який запобігає росту бактерій.

Чохол також підтримує бездротові зарядні пристрої Apple MagSafe і Qi.

Ціна

За такий чохол компанія попросить 45 доларів – 1200 гривень. Arctech і Arctech Pro доступні для всіх чотирьох нових моделей iPhone 13: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max і iPhone 13 mini