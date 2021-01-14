На висавці CES 2021 компанія Razer анонсувала Project Brooklyn, ультрасучасне ігрове крісло наступного покоління. Воно виготовлене з вуглецевого волокна, оснащене RGB-підсвічуванням і унікальним гнучким 60-дюймовим дисплеєм.

Дисплей задуманий гнучким для того, щоб коли він не використовується, його можна було скласти в спинку крісла, зазначають в Razer.

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Особливості крісла Project Brooklyn

Крісло розташоване на платформі з кабельною розводкою, воно має підлокітники, які можуть забиратися, а також складаний столик, так що геймери зможуть з комфортом користуватися клавіатурою та мишкою або геймпадом.

Конструкція оснащена фірмовою RGB-підсвічуванням, при цьому дисплей є панорамним і сильно зігнутим. Дисплей задуманий гнучким для того, щоб коли він не використовується, його можна було скласти в спинку крісла. Робитися це, за задумом творців, буде за допомогою однієї кнопки. Крім того, крісло повинно отримати систему об'ємного звучання, а також систему зворотного зв'язку в спинці і сидінні.

Крісло Project Brooklyn, відео:

Razer заявила, що поки що це лише концепт. Компанія має намір продовжувати розвивати Project Brooklyn і проводити тести за участю провідних киберспортсменів. Чи стане це крісло комерційним продуктом, поки що сказати складно.