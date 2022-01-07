Razer та Fossil представили ексклюзивний смартгодинник Fossil Gen 6 для геймерів

Відбулася презентація смартгодинник Razer X Fossil Gen 6, який вийде обмеженим тиражем. Ґаджет також буде орієнтований на любителів відеоігор та коштуватиме 329 доларів.

Представлений розумний годинник створений на базі стандартної моделі Fossil Gen 6. Від звичайної версії новинка відрізняється підтримкою трьох додаткових циферблатів, включаючи фірмовий Razer Chroma. Крім того, в комплект поставки включені два виготовлені на замовлення 22-міліметрові силіконові ремінці, які виконані в чорно-зелених кольорах Razer.

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Функції смартгодинника

Якщо ви шукаєте ексклюзивні функції орієнтовані на геймерів, то ви будете розчаровані, адже Razer X Fossil Gen 6 не може запропонувати нічого нового. Перед нами представлений раніше смартгодинник Fossil Gen 6, тож внесок Razer тут представлений трьома циферблатами та двома ремінцями…

Razer X Fossil Gen 6: дивіться відео

Пристрій має 44-міліметровий сталевий корпус, який забезпечує захист від вологи 3 АТМ. Апаратною основою ґаджета є процесор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, що забезпечує високий рівень продуктивності та ефективне енергоспоживання. Для зберігання даних передбачено внутрішній накопичувач ємністю 8 Гбайт. Згідно з наявними даними, зарядити акумуляторну батарею годинника до 80% можна всього за 30 хвилин.

Стати власником годинника Razer X Fossil Gen 6 можна буде наприкінці січня, але зробити це не так просто. Річ у тім, що компанії випустять всього 1337 екземплярів пристрою і можна припустити, що знайдеться чимало бажаючих, які захочуть заволодіти ексклюзивною версією Fossil Gen 6.