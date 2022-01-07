Представлений розумний годинник створений на базі стандартної моделі Fossil Gen 6. Від звичайної версії новинка відрізняється підтримкою трьох додаткових циферблатів, включаючи фірмовий Razer Chroma. Крім того, в комплект поставки включені два виготовлені на замовлення 22-міліметрові силіконові ремінці, які виконані в чорно-зелених кольорах Razer.

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Функції смартгодинника

Якщо ви шукаєте ексклюзивні функції орієнтовані на геймерів, то ви будете розчаровані, адже Razer X Fossil Gen 6 не може запропонувати нічого нового. Перед нами представлений раніше смартгодинник Fossil Gen 6, тож внесок Razer тут представлений трьома циферблатами та двома ремінцями…

Razer X Fossil Gen 6: дивіться відео

Пристрій має 44-міліметровий сталевий корпус, який забезпечує захист від вологи 3 АТМ. Апаратною основою ґаджета є процесор Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, що забезпечує високий рівень продуктивності та ефективне енергоспоживання. Для зберігання даних передбачено внутрішній накопичувач ємністю 8 Гбайт. Згідно з наявними даними, зарядити акумуляторну батарею годинника до 80% можна всього за 30 хвилин.

Стати власником годинника Razer X Fossil Gen 6 можна буде наприкінці січня, але зробити це не так просто. Річ у тім, що компанії випустять всього 1337 екземплярів пристрою і можна припустити, що знайдеться чимало бажаючих, які захочуть заволодіти ексклюзивною версією Fossil Gen 6.