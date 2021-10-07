Галактика GN-z11 розташована на відстані 13,4 мільярда світлових років. Тобто, ми бачимо її такою, якою вона була всього через 400 мільйонів років після Великого вибуху. У 2020 році в регіоні неба, де розташована GN-z11 був випадково виявлений потужний ультрафіолетовий сплеск. Астрономи дослідили тривалість та яскравість події та прийшли до висновків, що це був саме гамма-спалах. Вже після цього виявилося, що в тому регіоні розташована найстаріша з виявлених галактик.

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Галактика GN-z11: дивитись відео

Що насправді побачили вчені

Здавалося, ось воно – феноменальне відкриття, яке підтверджує теорії про те, що у ранньому Всесвіті гамма-спалахи були розповсюджені. Та багато науковців не поділяли думки щодо цього.

У науковому журналі Nature з'явилася стаття, яка аргументовано ставить під сумнів реальність гамма-сплеску в галактиці GN-z11.

Ймовірніше за все, мовиться у дослідженні, це був спалах відбитого сонячного світла від розгінного блоку російської ракети-носія "Протон". Збіг у часі науковці перевірили за допомогою сервісу Space Track. Виявилося, що у той час, коли телескоп "Кек" робив огляд неба та зафіксував спалах, в тому ж районі небесної сфери мав бути розгінний блок "Бриз-М".

Існує й інше дослідження, яке ставить під сумнів теорію з гамма-сплеском. В ньому науковці припускають, що це був спалах все того ж відбитого світла. Але тепер світло віддзеркалилося від штучного супутника Землі.