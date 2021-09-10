Ray-Ban Stories: Facebook представили смарт-окуляри з вбудованими камерами – відома ціна новинки
Джерело:News Logics
Інформація про розумні окуляри Facebook, які компанія розробляє спільно з Ray-Ban, з'явилася в інтернеті вже давно. Досі про цей ґаджет було відомо не багато, однак напередодні Facebook показала повноцінну версію смарт-окулярів.
Цікаво, що повний вигляд окулярів від Facebook та Ray-Ban злили за день до офіційної презентації. Окуляри особливі тим, що у їх конструкції передбачені дві 5-мегапіксельні камери, призначені для фотографування та запису відео. Пристрій синхронізується з супутнім додатком Facebook View.
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Як працюють нові смарт-окуляри
У додатку Facebook View користувач може відредагувати фото та відео, а також відразу опублікувати їх в інтернеті, причому не лише на майданчиках Facebook. Для початку записування відео досить натиснути фізичну кнопку на дужці окулярів або сказати: "Гей, Facebook, зніми відео".Пам'яті пристрою вистачить для зберігання близько 30 роликів тривалістю 30 секунд або приблизно 500 фотографій.
Варто зазначити, що Ray-Ban Stories виглядають і відчуваються як звичайнісінькі окуляри.
Смарт-окуляри Ray-Ban Stories / Фото The Verge
Інші особливості смарт-окулярів Facebook
- У окулярів Ray-Ban Stories немає дисплеїв, однак пара вбудованих динаміків дає змогу відтворювати звук з телефону через Bluetooth, завдяки чому можна приймати дзвінки або слухати музику, не виймаючи смартфон з кишені.
- У бічну частину дужки вбудована сенсорна панель, що дозволяє керувати процесом відтворюванням аудіо.
- У конструкції окулярів передбачений індикатор, що повідомляє про рівень заряду батареї, активацію режиму сполучення та інше.
- За даними виробника, процес повної зарядки акумулятора займає близько години, а одного заряду вистачить приблизно на шість годин періодичного використання.
- Окуляри мають супутній додаток, який у режимі реального часу відображає рівень заряду акумулятора.
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Ціна розумних окулярів Ray-Ban Stories
Розумні окуляри Ray-Ban Stories будуть поставлятися в 20 варіантах з різними лінзами та оправами, в тому числі у стилі класичних окулярів бренду.
Вартість новинки залежить від обраної моделі і починається від 299 доларів за стандартну версію.
На даному етапі окуляри з'являться в продажу в таких країнах:
- США;
- Канада;
- Велика Британія;
- Італія;
- Ірландія;
- та Австралія.
Комплект поставки включає в себе чохол з вбудованою батареєю, ємності якої досить, щоб зарядити окуляри три рази. Для зарядки чохла передбачені інтерфейс USB Type-C і комплектний кабель.