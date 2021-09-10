Ray-Ban Stories: Facebook представили смарт-окуляри з вбудованими камерами – відома ціна новинки

Інформація про розумні окуляри Facebook, які компанія розробляє спільно з Ray-Ban, з'явилася в інтернеті вже давно. Досі про цей ґаджет було відомо не багато, однак напередодні Facebook показала повноцінну версію смарт-окулярів.

Цікаво, що повний вигляд окулярів від Facebook та Ray-Ban злили за день до офіційної презентації. Окуляри особливі тим, що у їх конструкції передбачені дві 5-мегапіксельні камери, призначені для фотографування та запису відео. Пристрій синхронізується з супутнім додатком Facebook View.

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Як працюють нові смарт-окуляри

У додатку Facebook View користувач може відредагувати фото та відео, а також відразу опублікувати їх в інтернеті, причому не лише на майданчиках Facebook. Для початку записування відео досить натиснути фізичну кнопку на дужці окулярів або сказати: "Гей, Facebook, зніми відео".

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Варто зазначити, що Ray-Ban Stories виглядають і відчуваються як звичайнісінькі окуляри.



Смарт-окуляри Ray-Ban Stories / Фото The Verge

Інші особливості смарт-окулярів Facebook

У окулярів Ray-Ban Stories немає дисплеїв, однак пара вбудованих динаміків дає змогу відтворювати звук з телефону через Bluetooth, завдяки чому можна приймати дзвінки або слухати музику, не виймаючи смартфон з кишені.

У бічну частину дужки вбудована сенсорна панель, що дозволяє керувати процесом відтворюванням аудіо.

У конструкції окулярів передбачений індикатор, що повідомляє про рівень заряду батареї, активацію режиму сполучення та інше.

За даними виробника, процес повної зарядки акумулятора займає близько години, а одного заряду вистачить приблизно на шість годин періодичного використання .

. Окуляри мають супутній додаток, який у режимі реального часу відображає рівень заряду акумулятора.

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Ціна розумних окулярів Ray-Ban Stories

Розумні окуляри Ray-Ban Stories будуть поставлятися в 20 варіантах з різними лінзами та оправами, в тому числі у стилі класичних окулярів бренду.

Вартість новинки залежить від обраної моделі і починається від 299 доларів за стандартну версію.

На даному етапі окуляри з'являться в продажу в таких країнах:

США;

Канада;

Велика Британія;

Італія;

Ірландія;

та Австралія.

Комплект поставки включає в себе чохол з вбудованою батареєю, ємності якої досить, щоб зарядити окуляри три рази. Для зарядки чохла передбачені інтерфейс USB Type-C і комплектний кабель.