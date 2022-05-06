Раніше, ніж Ілон Маск: у США стартували випробування першого комерційного мозкового інтерфейсу

У Сполучених Штатах Америки розпочалися клінічні випробування першої комерційної системи інтерфейсу мозок-комп'ютер, розробленої Synchron. Компанія випередила Ілона Маска.

Випробування є важливою віхою не лише для стартапу Synchron, який першим узявся за розробку мозкових інтерфейсів, а й для всієї галузі в цілому. Сьогодні таких компаній є кілька, однак всі вони поки що знаходяться на стадії створення прототипів та дослідженнях на тваринах.

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Деталі про технологію

За даними представників Synchron, операція з імплантації пристрою під назвою Stentrode займає близько двох годин.

Першого пацієнта для участі в клінічних випробуваннях уже зареєстрували.

Для цього використовується кровоносну судину внизу шиї з подальшим введенням спеціального датчика в мозок.

Якщо випробування пройдуть успішно, то система зможе використовуватися повсюдно, і пацієнти з паралічем знову зможуть налагодити контакт із зовнішнім світом.

Уточнюється, що компанія Synchron, яка базується у Нью-Йорку, в цій справі випереджає свого відомого конкурента Neuralink – компанію, що належить Ілону Маску. Остання має більше фінансування, але досі не має чіткої стратегії розвитку і до кінця не сформувала штат. Торік Neuralink залучила 205 мільйонів доларів, а Synchron — лише 70 мільйонів доларів. Серед інвесторів Synchron видання Bloomberg вказує національні інститути здоров'я.

До теперішнього моменту, уточнили в Synchron, подібні проєкти отримували лише дозволи на короткострокові серії експериментів в лабораторних умовах. Однак якщо нова серія випробувань покаже позитивну динаміку, програма буде розширена, і пацієнти зможуть використовувати системи на довгостроковій основі. Наприклад, керувати цифровими пристроями без допомоги рук.