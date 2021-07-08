Австралійські махінації: Copterpack насправді ніколи не літав

Південна півкуля в лиці Австралії та Нової Зеландії доволі часто дає інноваційні та проривні технології. Інша справа, що ці новинки поки широко не використовуються. Такою "проривною технологією" обіцяв стати ранець для індивідуального польоту Copterpack. Та може виявитися, що нас, можливо, обманули.

Нещодавно, 7 червня 2021 року ми повідомляли про неймовірний політ засобу для індивідуального польоту Copterpack. Цей ґаджет має кріпитися за спиною та дозволить літати на висоті щонайменше 15 метрів. Компанія CopterPack опублікувала відео тестового польоту на Ютубі 27 травня 2021 року. На ньому видно, як пілот вправно літає над узбережжям. Та може виявитися, що це відео – фейк й ніякого польоту не було.

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Чи було відео польоту змонтоване

Режисер Нік Адамс, який має канал в мережі YouTube під ніком Parallax опублікував відео, в якому він стверджує, що увесь політ – це фейк.

Ідею йому дали його друзі, які помітили певні незрозумілі речі. Наприклад, чому під час злету немає хмар пилу? Адже два пропелери, діаметром 90 сантиметрів кожен, мають працювати з великою силою, щоб підняти близько 80 кілограмів. Хмара куряви точно б мала утворитися, якщо враховувати, що злет відбувається на піщаному узбережжі Австралії.

Також друзі режисера помітили, що рухи пілота в "польоті" не природні, а більше схожі на те, що його підвісили на тросах.

Нік Адамс вирішив перевірити відео польоту на предмет артефактів, які б свідчили, що відео піддалося монтажу. Збільшуючи різкість та насиченість відео, щоб краще показати будь-які махінації з редагуванням, Адамс знайшов тверді докази того, що область над Copterpack була оброблена відеоеквівалентом інструменту "штамп-клонування" Photoshop.

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Чи це єдині факти махінації

Ні, на цьому докази махінації польоту не завершуються.

Журналісти видання New Atlas намагалися зв'язатися з представниками CopterPack. Та не тримали ніякої відповіді. Але вони помітили іншу річ. На сайті компанії після 29 червня 2021 року з'явився новий абзац.



Відредагований абзац / Скриншот із сайту CopterPack

Унікальність CopterPack полягає в тому, що ваше тіло стає частиною літака. На цей час Copterpack знаходиться на початковій стадії розробки. Нещодавнє випробування прив'язаного прототипу дозволило оцінити динаміку польоту та стабілізацію апарату,

– повідомляється на сайті проєкту.

Нік Адамс опублікував відео, в якому довів фейковість польоту, 28 червня 2021 року.



Так виглядала сторінка сайту до 29 червня 2021 року / Скриншот із сайту CopterPack

Фактично, на сайті компанії визнають, що "політ" відбувся із застосування троса. Проте невідомо, чи це був трос для страхування пілота, чи все ж CopterPack вирішив надурити спільноту.